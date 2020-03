Verschoben: Thumper

Ihre Serie aus den drei Singles „(You’re Bringing Me) Down“, „In My Room“ und „AFL“ wurde im britischen Rock-Radio Anfang 2019 hoch und runter gespielt.

Aktuell arbeitet das junge Sextett Thumper an der Debütplatte und zeigt auch in Karlsruhe, warum ihr rasanter, Bands wie Fontaines D.C. nacheifernder Noise-Pop für eine umjubelte UK-Tour mit ausverkauften Shows u.a. in London und ihrer Heimatstadt Dublin gesorgt hat. -pat