Die Extreme-Metal-Titanen sind Australiens brutalster Kulturexport seit George Millers „Mad Max“.

Auf ihrer „Hate“-Anniversary-Tour zelebrieren Thy Art Is Murder, die mit dem aktuellen „Human Target“ inzwischen auf fünf Alben kommen, einen Abend lang ihren 2013er Release. Special Guest sind Fit For An Autopsy. -pat