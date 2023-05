Tightill, Daily Thompson, Skeetch & Deconvolution

Der mit Oldschool-Electro- und Hip-Hop-Einflüssen nur so um sich werfende „Straßenpopper“ Tightill (Fr, 26.5., 21 Uhr) markiert diesen P8-Wochenendauftakt.

Mit den für sie üblichen Fuzz-, Wah-Wah- und Distortion-Attacken kreieren anschließend Daily Thompson ihren 90er-Fuzz-Desert-Rock: War „Oumuamua“ noch heavy, spacig und hypnotisch, hat der aktuelle Longplayer „God Of Spinoza“ auch Alternative-Rock-Nuancen in der Klangpalette, wobei Einflüsse aus Grunge, Garage und Indie-Rock zu einem übersteuerten, extrem fudgigen Super-Fuzz-Big-Muff aus Noise, Indie-Blues und Stoner zusammenfließen. Weitere Besonderheit: zwei Leadvocals, die in diesem Genre nicht allzu oft zu finden sind. Ebenfalls aus Dortmund kommen die supportenden Grunger The Pighounds (Sa, 27.5., 21 Uhr).

Zum Ausklang gibt’s den gemeinsamen Weekender von Skeetch (Skatepunk, Leipzig) und Deconvolution (Hardcore, Schweiz), die ganz exklusiv Bike Age (Skatepunk, Stuttgart) dabeihaben (So, 28.5., 19 Uhr). -pat