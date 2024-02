Americana trauriger und feiner Art.

Dafür steht Timesbold wie kaum eine andere Band. Die Kultformation hat eine längere Pause eingelegt, war vor rund 15 Jahren zuletzt im Jubez, auch mit Jason Merritts Soloprojekt Whip.

Jetzt das Wiederhören im Rahmen der „Gold Soundz“-Reihe mit dem neuem Timesbold-Album „Not Still Here“, einem gewohnt melancholisch-mystischen Trip und Merritt als gewichtig-intensivem Storyteller. Support: No Sugar, No Cream. -pat