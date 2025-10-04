Mit ihrer Hommage hält die 15-köpfige Band Tina T. Cover No 1 das „Memoriam“ an die 2023 im Alter von 83 Jahren gestorbene Queen Of Rock’n’Roll lebendig.

Rockröhre Barby Hess gibt bei den Hits von „Private Dancer“ bis „Simply The Best“ umgeben von Backgroundchor und Showtänzerinnen eine optisch und akustisch nahezu perfekte „Tina Turner“-Imitation ab! -pat