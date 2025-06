Tinpantithesis

Mit Songklassikern wie „Night And Day“ hat sich Cole Porter (geb. 1891) in der Musikgeschichte verewigt.

In der Swingära der 30er Jahre setzte er mit bis dahin unerreichter musikalischer und textlicher Raffinesse noch heute gültige Standards für die Unterhaltungsmusik. Die Heirat mit einer Lady der High Society erlaubte ihm die Freiheit, sich musikalisch unabhängig zu entwickeln.

Jürgen Geisler und Steffen Schuhmacher (Piano) erzählen in der Revue „Cole Porter – Words & Music. Ein Leben in Liedern“ die Geschichte dieses in vieler Hinsicht außergewöhnlichen Komponisten. Unter dem Schutz dieser Ehe konnte er aber auch ein Leben führen, für das ihn die Sittenwächter seiner Zeit ins gesellschaftliche Abseits gestoßen hätten, wäre es öffentlich geworden. -rw