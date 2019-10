Tito & Tarantula

Um eine Erwähnung seines Auftritts als Vampirkaschemmenhausband kommt man bei Tito Larriva nicht herum.

Der bis dato letzte Release „Back Into The Darkness“ von 2008 hätte wahrscheinlich genügt, um nochmals 20 Jahre auf Tour zu gehen; seit Mitte August haben die Tarantulas auch noch das Album „8 Arms To Hold You“ im Repertoire. Am Vortag verabreichen Heldmaschine (Do, 17.10., 20 Uhr) ihre Dosis Neue Deutsche Härte. -pat