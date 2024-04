Tito & Tarantula

Mit dem Coolsten aus meinem persönlichen Buch der coolen Leute zu Tito und seiner Tochter Lolita Carroll Larriva – so anmutig-gelangweilt wie an jenem Oktober-Abend 2019 wurde Bass in Karlsruhe wohl seither nie wieder gespielt!

Neben den cineastisch-verklärten Klassikern rund um „After Dark“ und „Angry Cockroaches“ kommt die Vampirkaschemmenhausband aus „From Dusk Till Dawn“ mit ihrem Frühjahrsrelease „Brincamos“ im Handgepäck. -pat