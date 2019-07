Die 1979 aus der Band Negative Trend hervorgegangene Noise-Post-Punk-Band Toiling Midgets aus San Francisco ist das erste Mal in Europa.

Die Gründungsgitarristen Craig Gray und Paul Hood stehen beide noch auf der Bühne und das Kohi ist daher in der glücklichen Lage, den Tourauftakt zu bieten – samt Proberaum, Wohnung und Zeit zur Zerstreuung. Ein neues Album mit dem neuen Sänger und Basser Simon Bell ist am Start, auf Tour geht’s mit Drummer Daniel Benjamin. Support: die Karlsruher In Decision. -rw