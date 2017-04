Toké & Bulldogs

Ein Kontrastprogramm fährt das Substage dieses Wochenende im Obergeschoss.

Der deutsch-indonesische Singer/Songwriter Toké konnte mit seinem Mix aus Roots, Soul und Akustik selbst beim anspruchsvollen jamaikanischen Publikum punkten und auch auf dem anschließend releasten Debütalbum „Wake Up Inna Kingston“ bewegen sich der Hamburger und seine Begleitband The Soultree Collective immer schön außerhalb festgefahrener Reggae-Paradigmen.

Am Folgeabend stülpen die Berliner Bulldogs The Frog, Gnorks und Rain Worm ihre Sturmmasken über und zeigen Karlsruhe zum wiederholten Mal, was eine Live-Bass-Music-Harke ist! -pat