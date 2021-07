Tollout 2021

Normalerweise kommt das Publikum aus nah und fern ins Tollhaus, doch normal ist in diesen Monaten selbst bei niedrigen Inzidenzzahlen noch immer nichts.

Also macht sich das Schlachthof-Kulturzentrum mit dem mobilen Open-Air-Format „Tollout“ spontan und bei freiem Eintritt auf, um dorthin zu gehen, wo normalerweise sein Publikum herkommt. Mit „zirzensisch-musikalischen Ausflügen“ besucht das Tollhaus Karlsruher Stadtteile und Umlandgemeinden, um in etwa dreiviertelstündigen Programmen ArtistInnen und Musiker zu präsentieren. Zunutze macht man sich dabei eine aktuelle Entwicklung insbesondere in der zeitgenössischen Zirkusszene, die aus den aktuellen Notwendigkeiten heraus in den vergangenen Monaten handliche Open-Air-Stücke entwickelt hat.

Bei den ersten, kurzfristig organisierten Ausflügen sind der Karlsruher Gutenbergplatz (Do, 22.7., 17 Uhr), der Grötzinger Rathausplatz (Do, 22.7., 20 Uhr) sowie der Kirchplatz in Gaggenau (Fr, 23.7., 17 Uhr) die Ziele. Mit dabei sind das international bekannte Jonglier-Duo Spot The Drop, Komiker Georg Schweitzer, der spielerisch für Abstandshaltung sorgt, Miri In The Green als Duo am Gutenbergplatz, in Gaggenau und auf der Wiese hinter dem Kulturhaus Mikado in der Karlsruher Nordstadt (Fr, 23.7., 20 Uhr) sowie das Saxofonquintett Quarantunes in Grötzingen. -pat