Tom Holliston & Savage Master

Er war bis zuletzt Gitarrist der 2016 aufgelösten kanadischen Underground-Punk-Legende Nomeansno.

Das Solowerk von Tom Hollistons besteht dagegen meist aus humorvollen Alternative-Rock-Songs, die sich durch große musikalische Varianz auszeichnen. Auf Tour geht er mit der aus Toronto stammenden experimentellen Singer/Songwriterin Selina Martin.

Am Abend zuvor präsentieren Stacey Savage und ihre Henkersslaven den neuen „Occult Heavy Metal“-Opus „With Whips And Chains“. Local Support: die frisch formierten Dicke-Hose-Rocker Great Again. -pat