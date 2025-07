Für einen Mittachtziger seines Formats gibt es eigentlich immer irgendeinen Jahrestag zu feiern.

Erster Kuss, erste Tour, erster Pint im Pub, erster Hit. „Vor 60 Jahren habe ich ‚It’s Not Unusual‘ herausgebracht – und was war es für ein Ritt seitdem!“, konstatiert Tom Jones und lädt ein, mit ihm auf „Defy Explanation“-Tour die sechs Jahrzehnte zu feiern, in denen er als „Tiger aus Wales“ über die Bühnen gejagt ist. -pat