Tom Mess & S.G.A.T.V.

Nachdem seine Punkrocktruppe Madstateworld schlappgemacht hat, zog es Tom Mess vor, mit Telecaster und Karohemd allein weiterzuziehen.

Seit dem poppig arrangierten Pedal-Steel-geprägten Alternative-Country-Rock-Debüt „Ford“ schart der Karlsruher Singer/Songwriter auch wieder eine Band um sich, wobei Mess’ rauchig-raue Stimme in den Akustikstücken immer noch am allerbesten zur Geltung kommt. Aufs 2017er „Forget Everything (And Rock)“ folgt nun „Pretty Messed“. Support bei der Releaseparty leisten Parkwalker (Emopop/Slowcore) und Paddelnohnekanu (Post-Punk, Fr, 21.2.).

Weiter geht’s mit synthetisiertem garagigem „Ufo Punk“ der Schweizer S.G.A.T.V. um Frontmann Severin Beerli. Support: Zero Zeroes und im Anschluss „Punkrock Aerobix“ mit dem vom Stuttgarter Goldmark’s bekannten Female-DJ-Team Isa Lee Libertine und Angie Action (Sa, 22.2.). -pat