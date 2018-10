„Wenn eines auf der Welt kein Jazz ist, dann ja wohl Pilze“, lautet ein geflügeltes Wort von Katz & Goldt, das auch hervorragend auf Tonbruket passt.

Irgendwie ist bei den Skandinaviern alles Jazz – und nichts. Denn Psychedelic, Indie-Rock und Neo-Folk spielen auch noch mit. Die Platte „Live Salvation“ läuft bei ACT entsprechend sowohl unter Crossover als auch unter„Swedish Jazz; sie fängt die entfesselte Energie eines Auftritts ein, was an sich schon eine Leistung ist. Am besten erlebt man das Ganze aber, wenn man so sagen kann: live live! -er