„Ihr bringt euere Platten mit, Tourette-Dixi versucht alles, um die Platte zu verkaufen und die potenziellen Käufer zu beleidigen!“

Ein Erfolgsrezept, das von 2007 bis ’23 in der Alten Hackerei stattfand, wo die Versteigerung unter dem neuen Namen „Biet It!“ weiterläuft. Conferencier Dixigas hat „Top oder Flop?“ in sein neues Schallplattenhauptquartier am Hbf. mitgenommen. -rw