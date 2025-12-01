Topsy Turvy: Daënk Before Christmas & Wilde Weihnacht

Der mit 56 Jahren dienstälteste Club Süddeutschlands ist nicht nur für ausgelassen-unbeschwerte Partynächte gut, bei denen es namensgemäß drunter und drüber geht.

„Daënk Before Christmas“ (Fr, 19.12., 21-23 Uhr, Eintritt frei) heißt es, wenn Daniel Klinger sein im September releastes Debütalbum „Alles hat einen Sinn“ live vorstellt. Darauf entwickelte der gebürtige Karlsruher seine Singer/Songwriter-Stücke zu tiefgründigen Liedern wie „Lullaby“, „Korken knallen“ oder „1.000 Dornen“ weiter, die er treffend mit „Deutschem Pop-Grunge“ labelt. Die After-Party schmeißt DJ Judge mit den Topsy-All-Stars (80er/90er/2000er).

Inmitten der einst von Pepo March eröffneten und 1969 von Bildhauer und Innenarchitekt David D. Lauer gestalteten Clubinstitution mit ihrem Sci-Fi-artigen U-Boot-Look lassen es Volker Hasch und seine Partnerin Tina Casal unter Peter Burgers im Originalzustand erhaltenen Deckenbemalung auch zur „Wilden Weihnacht“ topsysch krachen: Bis zum 18.12. trifft man sich wöchentlich donnerstags zum offenen „Drink & Dance After Weihnachtsmarkt“-Abend „Wünsch dir was“ (DJ Ill-G).

„Santa, Please Stop Here“ ist das Motto der legendären Topsy-„Nikolausparty“ (DJ Tash Parker, Iconic Club & Dance Sounds, Sa, 6.12.); ebenso Pflichttermine sind das traditionelle „Christmas Come Together“ (DJ Red, Party Classics, Di, 23.12.), die „X-Mas Party“ (DJ Master T, Mixed Music, Do, 25.12.) sowie der „Christmas Bash“ (DJ Ill-G, Urban Club Sounds, Fr, 26.12.).

Und nach den „R’n’B Moods“ (DJ C-Finest, Sa, 27.12.) steigt die Silvesterfeier (DJ Mario M, Best Of Club & Party Beats, Mi, 31.12.). Ins neue Jahr durchgestartet wird im Topsy Turvy dann bei der „Schlagerparty Vol. 2“ (DJ Red, Schlager/Inselhits/Partyknaller, Mo, 5.1.). -pat