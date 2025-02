Total Hip Replacement

Mit den pulsierenden Jazz- und vor allem Reggaegrooves samt farbenfrohen Bläserriffs und souligen Vocals aus ihrem 2022 erschienenen Album „Anyankofo“ tourte das dänisch-ghanaische Musikerkollektiv ausgedehnt in Europa, Südamerika und Westafrika.

Ende 2024 erschien ihr neues Album „Would It Be The Same“, das sich erneut aus den Wurzeln von Reggae, Soul, Afro und Indie speist und in Brasilien aufgenommen wurde. Der Sound ist warm und hoffnungsvoll, aber ihre Botschaften sind direkt. „Discovery“-Gig für acht Euro Entdeckereintritt. -rw