Die Neuwieder sind mit der Inbegriff des Deutschpunks, das selbstbetitelte Toxoplasma-Debüt von 1983 zählt zu den wichtigsten Platten dieser Zeit.

Ihre 90er-Metal-Phase haben die verbliebenen Gründungsmitglieder Wally Walldorf (Gesang) und Stefan (Bass) zur Fanfreude überwunden, als man sich 2013 zurückmeldet und seither seinen mit „Leben verboten“ (1994) etablierten Politpunk-Klassikerstatus zementiert. -pat