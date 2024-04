Toxoplasma, The Yum Yums & Pileus Session Vol. 3

Das selbstbetitelte Debüt von anno ’83 zählt zu den wichtigsten deutschen Punkplatten dieser Zeit.

Ihre 90er-Metal-Phase haben die verbliebenen Toxoplasma-Gründungsmitglieder Wally Walldorf (Gesang) und Stefan (Bass) zur großen Fanfreude überwunden, als sich die Neuwieder 30 Jahre später mit „Köter“ zurückmelden und seither ihren Polit-Punk-Klassikerstatus festigen (Fr, 12.4.).

1993 in Norwegen formiert, um skandinavischen Grunge- und Black-Metal-Szene Zucker in den Arsch zu blasen, machte ihr Debüt „Sweet As Candy“ die Yum Yums in kürzester Zeit zur Powerpopsahneschnitte. Noch vor Tourstart soll das neue Album „Poppin’ Up Again!“ erscheinen (Sa, 13.4.).

Parallel startet die dritte Ausgabe des kleinsten Karlsruher Musikfestivals: Die nach der namensgebenden Wolke benannte „Pileus Session“ verspricht Livemusik von Talenten aus Hip-Hop, R’n’B und Soul, Kulinarik, visuelle Künste, Tanz sowie Angebote von Tattookunst bis Open Mic (18 Uhr, Instagram: @pileus.session). -pat