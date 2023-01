Die acht Musiker aus der Metropolregion Rhein-Neckar führen durch die vielschichtige Klangwelt von Genesis mit Schwerpunkt auf den Jahren 1972 bis ’77.

Aber auch ältere sowie jüngere Werke der verschiedenen Schaffensperioden werden präsentiert: So findet man bei Trick Of The Tail neben Klassikern wie „Carpet Crawlers“, „Firth Of Fifth“ und „Suppers Ready“ auch Songs aus späteren Schaffensperioden wie „Turn It On Again“ oder „Home By The Sea“ im Programm. -pat