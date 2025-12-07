Triosence

Popkultur // Artikel vom 07.12.2025

Triosence (Foto: Gregor Hohenberg)

Über 25 Mio. Streams und mehr als 200.000 Follower bei Spotify sind für einen Jazzact mehr als erstaunlich! Triosence zählen zu den erfolgreichsten Jazzpianotrios Europas.

Nach der internationalen „25 Jahre Tour“ mit über 50 Konzerten veröffentlicht das Trio mit Bandleader Bernhard Schüler (Piano), Omar Rodriguez Calvo (Kontrabass) und Tobias Schulte (Drums) jetzt bei Sony Music Masterworks ihr zehntes Album „Stories Of Life“.

In den neuen Songs verwandelt Schüler persönliche Lebensgeschichten in berührende Musik, verbindet Eingängigkeit mit Raffinesse und musikalischer Tiefe. Titel wie „Little Lost Wonder“ und „Dear Rainer“ handeln von Schicksalsschlägen und Verlust, „Marakesh Swing“ oder „Tomato Party“ dagegen von ausgelassenen Momenten.  -rw

So, 7.12., 20 Uhr, Tollhaus, Karlsruhe (Tempel-Koop)

