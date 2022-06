Trixie And The Trainwrecks

Aus der Corona-Not heraus vergangenen Sommer eingeführt, werden die Biergartenkonzerte in der Alten Hackerei nun zur festen Institution.

Zum Auftakt spielt die im Januar noch verhinderte Trixie Trainwreck: Reverend Beat-Man ist erklärter Fan der in San Francisco geborenen Berlinerin und hat sie folgerichtig samt No Man Band auf seinem Label Voodoo Rhythm untergebracht. Das allein sagt an, wohin dieser Trash-Blues-Country-Abend geht. -pat