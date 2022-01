Reverend Beat-Man ist erklärter Fan der in San Francisco geborenen und seit ihrem 18. Lebensjahr in Berlin ansässigen Trixie Trainwreck und hat sie folgerichtig samt No Man Band auf seinem Label Voodoo Rhythm untergebracht.

Das allein sagt an, wohin dieser Trash-Blues-Abend mit Trixie And The Trainwrecks gehen wird. -pat