Die Cowboys von der Waterkant sind eine Legende und die Könige und Vorreiter der deutschsprachigen Countrymusik.

Truck Stop haben seit 1973 über 45 Studioalben veröffentlicht und über 20 Mio. Tonträger verkauft. Bei weit über 6.000 Gigs stehen die Hamburger bis dato. Im Frühjahr erscheint das von Peter Keller (u.a. Peter Maffays „Tabaluga“) produzierte Jubiläumsalbum – um Superhits wie „Ich möcht’ so gerne Dave Dudley hör’n“ oder die Langschläferhymne „Take It Easy altes Haus“ wird die Band aber auch in Remchingen nicht herumkommen. -rw