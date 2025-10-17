Tsushimamire & Meagre Martin
Popkultur // Artikel vom 17.10.2025
Das überdrehte Legendentrio aus Tokio (mit neuer Drummerin) verbindet gerne süße weibliche Vokalparts mit harten Drums und punkigen Gitarrenriffs.
Dazu gibt’s bei Tsushimamire verstörende oder komische Texte über Sex, Essen und Tod (Fr, 17.10.).
Meagre Martin, 2021 von drei internationalen Musikern gegründet, gelten als eine der besten neuen Americana-/Indierock-Bands Berlins. Support: Seoi Nage mit einem spannenden Hybrid aus 70er Funk und Filmscores (Sa, 18.10). -rw
20 Uhr, Kohi, Karlsruhe
