Tsushimamire, Pierre Omer’s Swing Revue, Ätna & Matthew Logan Vasquez

Sex, Essen und Tod sind die Lieblingsthemen von Tsushimamire.

Deswegen finden sie sich zuweil alle gleichzeitig im selben Songtext. Mit punkigen Riffs und schmetterndem Schlagzeug sorgen die Japanerinnen für Alarm (Mi, 7.2., 20 Uhr). An Folk, Blues, Country, Gipsy Swing und Jive hangelt sich Pierre Omer in seiner Swing Revue entlang, und weiß dabei Verbindungslinien zwischen dem Sound der 30er und 40er, Bob Dylan und gar Nick Cave zu ziehen (Do, 8.2., 20 Uhr).

Ätna machen minimalistischen Elektro-Pop, der hymnisch und bizarr daherkommen kann. Produziert wird das Duo von Studio-Legende Moses Schneider (Fr, 9.2., 20 Uhr). Matthew Logan Vasquez feierte Erfolge mit seiner Band Delta Spirit. Solo gibt er sich als rockender und rollender Singer-Songwriter mit 70er-R’n‘B-Faible (Sa, 10.2., 20 Uhr). -fd