Turmberg City Stompers

Nach längerer Pause ist das seit 1961 unter wechselnden Bandnamen auftretende Durlacher Sextett im vergangenen Jahr wieder aktiv geworden – und hat Lust auf mehr!

Und so kündigen Bandleader Wolfgang Weber, Reiner Gorenflo (Gitarre), Gerhard Stolz (Bass), Hermann Meisel (Saxofon), Axel Hauck (Posaune) und Hans Küchel (Schlagzeug) weitere Konzerte an: Bei der TCS-Saisoneröffnung (Sa, 14.6., 18 Uhr, Traube, Biergarten) sowie am Fr, 4.7. (17 Uhr, Altstadtfest Durlach, Hengstplatz), Do, 28.8. (19 Uhr, Kultursommer Durlach, Schlossgarten), So, 21.9. (14 Uhr, vor dem Concept Store Das Zierwerk) und Sa, 29.11. (19.30 Uhr, Dixie-Abend, Traube) darf sich das Publikum wieder auf ursprünglichen Jazz, Dixie, Swing und Blues mit Hits wie „Bourbon Street“, „All Of Me“ oder „On The Sunny Side Of The Road“ freuen.

Der Eintritt ist jeweils frei, das Ensemble freut sich über eine Hutspende. -pat