Turns: Uncensored Clinic

In der Reihe „Turns: Sounding Out Health“ entsteht im Juli eine besondere Kollaboration zwischen Hertzlab und Gastkünstlerinnen.

„Uncensored Clinic“ ist eine immersive Multiplayerperformance der Künstlerin Danielle Brathwaite-Shirley (Tate Modern, Berghain) in Zusammenarbeit mit der Komponistin und Hertzlab-Praktikantin Rochelle Than (Stanford). Im einzigartigen Raumklang des Klangdoms am ZKM entfaltet sich eine spekulative Klinik, in der Zuhörer zu Mitspielern werden.

Zwischen Soundscape, Gameästhetik und performativer Fürsorge entsteht ein interaktiver Raum für Heilung, Konfrontation und radikale Empathie. -rw