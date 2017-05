TV Smith, Pascal Briggs & Zander Schloss

Der Adverts-Kopf ist ein Punk-Pionier aus alten „God Shave The Queen“-Zeiten.

Seit Jahren schaut TV Smith regelmäßig in der Hackerei vorbei, am Fr, 5.5. holt er begleitet von der -Backing-Band „The Bored Teenagers“ sein 2001 mit den Toten Hosen eingespieltes „Very Best Of“-Album „Useless“ auf die Bühne.

Tags drauf kommen Pascal Briggs – jener Deutsch-Engländer, der das 77er-Punk-Revival seit den 90er Jahren mit seinen Bands Public Toys und District entscheidend geprägt hat – und Zander Schloss (Sa, 6.5.), Member von Circle Jerks, The Weirdos und Joe Strummers Begleitband The Latino Rockabilly War. -pat