TV Smith & Stepfather Fred

Als Gitarrist und Sänger der Adverts war er eine der treibenden Kräfte von Londons Punk-Szene und schrieb mit „Gary Gilmore’s Eyes“ eine wahre Hymne.

Heute zählt TV Smith zu den wichtigsten politischen Songwritern im Vereinigten Königreich; wer ihn einordnen möchte, landet irgendwo zwischen Frank Turner und Billy Bragg (Do 11.11.).

Am Abend drauf feiert die Allgäuer Rockband Stepfather Fred mit Karlsruher Support von Lit Villains und Mess Up Your DNA den Release des brandneuen Albums „Like The Sea“ (Fr, 12.11.), bevor der „Chaos Comedy Club“ (Sa, 13.11.) in Runde vier geht. -pat