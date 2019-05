Tim Smith, Adverts-Kopf („Gary Gilmore’s Eyes“) und Londoner Punk-Pionier aus alten „God Shave The Queen“-Zeiten, switcht bei seinen KA-Visiten immer mal wieder zwischen Hackerei und P8.

Jetzt ist für die 62-jährige unverwüstliche Stimme der englischen Arbeiterklasse wieder das P8 dran, um gegen sein „Land Of The Overdose“ anzusingen. Und für das Ende 2018 auf dem Hosen-Label JKP erschienene 17. Studioalbum hat ihm nicht nur der Brexit eine Steilvorlage geliefert. Support: 7 To 7 (Acoustic Country) aus Frankfurt und die Freiburger The Beltroses (Folk). Am Tag zuvor gastieren im P8 die kanadischen Priors mit den Berlinern Die Wände (Mi, 1.5., 20 Uhr). -pat