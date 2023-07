Das Tzigan Trio stammt aus dem argentinischen Cordoba und zählt mittlerweile zu den namhaftesten Formationen im Bereich Tango, Jazz und osteuropäischer Musik.

Das Trio vereinigt traditionelle Romamelodien mit der Nostalgie und Melancholie des argentinischen Tangos. Seelenvoll und mit Leidenschaft gespielt beschwört sie die Erlebnisse der Roma Osteuropas herauf – in einer Fusion mit Klängen, die dem argentinischen Tango entstammen.

Die Melodien aus ihrem vielfältigen Repertoire, die in Romani und Russisch gesungen oder instrumentalisiert werden, verwandeln sich in Geschichten: Frühlingsmorgende, Beisammensein am Lagerfeuer, kalte Nächte, der Galopp der Pferde in der Ferne, Wind, Tänze, Träume... -rw