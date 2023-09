Ultima Ratio Fest 2023

Mit einem Billing vom Feinsten, was sich der Fan intensiv-melancholischer Metalklänge wünschen kann, setzt sich nach erfolgreicher Premiere 2022 die nächste „Ultima Ratio Fest“-Edition in Bewegung.

Ganz oben thronen Paradise Lost um Sänger Nick Holmes, die sich in den 90ern mit dem Death-/Doom-Subgenregrundstein „Gothic“ über die metalmainstreamigeren „Shades Of God“ und ihrem All-Time-Klassiker „As I Die“ sowie „Draconian Times“ irgendwann in der völligen Versoftung verloren – bevor die Briten 2015 eine gelungene Rückkehr zum brutalen Old-School-Ansatz eingeleitet haben.

Co-Headliner sind die irischen „Celtic Metal“-Mitbegründer Primordial, Supports Harakiri For The Sky und Omnium Gatherum. -pat