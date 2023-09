Songs aus jedem Album und jeder Epoche präsentieren die Ultimate Eagles aus England in der Reihe „Rantastic Kopfhörer live“.

Die Band aus erfahrenen Profimusikern steht im Ruf, die weltweit beste Eagles-Tributeshow abzuliefern! Anhänger der legendären Country-Rocker freuen sich auf einen Abend mit der umfassendsten und genauesten Hommage an ihre legendären Satzgesänge und die ewigen Hits rund um „Hotel California“, „Lyin’ Eyes“, „One Of These Nights“, „Take It To The Limit“, „Desperado“ und „Take It Easy“. -pat