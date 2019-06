Unifest 2019

Das größte studentische Fest in Süddeutschland geht dieses Jahr an gleich zwei Tagen über die KIT-Campus-Stages.

Den Auftakt übernehmen auf der lokal-regionalen Karlsruher Bühne die Indie-Rocker Destiny Unknown (Fr, 19 Uhr) und die Party-Cover-Truppe Soundaffair (20.30 Uhr); tags drauf hat der Gewinner des „Unifest-Bandcontests“ (Sa, 15 Uhr) seinen großen Auftritt, bevor Dezemberkind (Punk/Alternative Rock, 17.30 Uhr), Horny Lulu (Ska-Punk, 18.45 Uhr), Into The Fray (Indie-Post-Rock-Pop-Alternative-Singer/Songwriter, 20 Uhr), die Sons Of Sounds (Heavy-Rock, 21.30 Uhr) und das anmutig zwischen frivol-jazzigem Funk und rotzig-arrogantem Hip-Hop mäandernde zwölfköpfige Kollektiv Zweiraumsilke (23 Uhr) ihre Slots bespielen.

Die Forumsbühne eröffnen Cinemagraph (Indie-Rock/Alternative/Britpop, 18 Uhr), gefolgt von Ok Danke Tschüss (NDW, 19.30 Uhr), dem Gelsenkirchener Rapper Weekend (21 Uhr) und den frickel-poppenden Leoniden (22.30 Uhr). Dazu kommen DJ- und Kulturbühne, auf der u.a. die Live-Podcaster „Musik ist scheiße“ (16.15 Uhr) und die One-Woman-Loopstation Finkbass (20 Uhr) angesagt sind. -pat