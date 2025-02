Unleash The Archers

Mit ihrem Album „Abyss“ gewann die kanadische „Modern Power Metal“-Band einen „Juno Award For Metal/Hard Music Album Of The Year“ 2020.

Auf dem sechsten Album „Phantoma“ verpacken sie dystopisch-sozialkritische Themen in einer Mischung aus Power und Heavy Metal, modernen Prog- sowie Pop-Einflüssen. Dabei setzt das Quartett um Sängerin Brittney Slayes KI ein und verwebt elektronische Elemente mit den zehn neuen kolossal-düsteren High-Science-Fiction-Hymnen, in denen es ausgerechnet um Technik geht, die anfängt, Gefühle zu entwickeln… Support: Striker und Seven Kingdoms. -pat