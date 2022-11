Just nachdem Unsane-Mastermind Chris Spencer mit Human Impact eine neue Band am Laufen hat, kehrt New Yorks Kultband, die von 1988 an berühmt-berüchtigt für ihre spröden Noise-Stakkato-Songs ist, in neuer Besetzung einmal mehr zurück.

Mit Cooper (Bass) und Jon Syverson von Daughters an den Drums liegt der Fokus dieser „Dudefest“-Clubshow vor allem auf dem frühen Unsane-Material rund um den Mittneunzigerüberhit „Scrape“. Support: San Leo. -pat