Die von Oetinger verlegte Singer/SongwriterInnen-Compi „Unter meinem Bett“ ist nach fünf Editionen aus keinem Kinderzimmer mehr wegzudenken.

Jetzt geht UMB samt Liveband mit den coolsten Liedern wieder auf Tour. Unter Moderation von Belinda und Bernd Begemann spielen Francesco (Die Höchste Eisenbahn) und Martha Wilking, der Gorilla Club, Deniz Jaspersen & Ove sowie Larissa Pesch ein Konzert für alle Altersklassen. Empfindlichen Kindern wird ein Gehörschutz empfohlen!



Mitmachen & Gewinnen: Wir verlosen ein Familienticket für vier Personen. Teilnahme per E-Mail an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „Unter meinem Bett“ bis So, 9.10. -pat