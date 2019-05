Unterholz Indoor Festival 2019

Die Idee zum „Unterholz Festival“ – ein Open Air mit coolen elektronischen Acts und DJs bei freiem Eintritt – hatten die Pforzheimer Township Rebellion, die selbst als DJs einen guten internationalen Ruf haben und ihren melodischen Techno auf Erste-Liga-Labels wie Stil vor Talent veröffentlichen.

Sie bringen hier neben den Locals Vamos Art, Moritz Hofbauer, Erwin Wagner und Flucs Moonbootica als Headliner an den Start. Die sympathischen Hamburger Kowe Six und Tobitob spielen mit ihrem Electro-House mit Hip-Hop- und Techno-Einflüssen seit Jahrzehnten in der ersten Elektro-Liga, letzterer, Mirko Bogojevi aka Das Bo, war früher bei Der Tobi & das Bo, (die zu Fünf Sterne Deluxe wurden) und zuvor bei Fettes Brot als Bandmitglied am Start. Lange her. Früher Beginn ! -rw