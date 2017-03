Die Up To Date Big Band hat ihre normale Probe-Location am Montag in die Scenario Halle verlegt.

Und bringt im Zweimonatsrhythmus in voller Besetzung den Raum zum Vibrieren und die Füße zum Wippen. Dann ist Lindy-Hop- und Swingtanz-Zeit im Tempel! Die ersten Tanzschritte können in einer kurzen Einführung gelernt werden.