Das Motto „Let’s swing it and be happy!“ darf man wörtlich nehmen.

Wenn die Up To Date Big Band in der Scenario Halle mit Klassikern der 30er- und 40er-Jahre einheizt, steigt der Gute-Laune-Pegel deutlich. Wer mag, kann die ersten Tanzschritte des beliebten Lindy Hop nach einer kurzen Einführung direkt anwenden. -er