Fitzgerald und Sinatra lauten die Nachnamen der gehuldigten Musiklegenden.

Dafür hat sich die Up To Date Big Band ein extra Workshopwochenende mit Klaus Wagenleiter gegönnt. Der musikalische Leiter der SWR Bigband hat Up To Date – immerhin auch schon seit 35 Jahren Teil der Karlsruher Jazzgeschichte – auf einen Abend ganz im Zeichen des guten Swings und der eleganten Show vorbereitet.

Teddy Schmacht und Dorothee Sonntag-Molz interpretieren Frank und Ellas Klassiker, aber auch oft übersehene Fundstücke aus deren Repertoire. -fd