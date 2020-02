Up To Date Big Band Hop

Neben dem monatlichen Soulcafé-Termin, wo scheinbar halb Karlsruhe zu Funk- und SoulKlassikern der (halben) Big Band von Niklas Braun tanzt, hat der Tempel einen zweiten Big-Band-Montag erfolgreich etabliert.

Die Up To Date Big Band spielt live zur Swing-Party auf und präsentiert Klassiker aus der Zeit der goldenen Ära. Die ersten Tanzschritte kann man in einer kurzen Einführung lernen und dann sofort loslegen. -rw