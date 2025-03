Up To Date Bigband feat. Klaus Wagenleiter

Die Up To Date Bigband wirft die Swingmaschine an und wird dabei von Klaus Wagenleiter (SWR Bigband) unterstützt.

Mit ihrem neuen Programm „Rock Swings“ verwandelt die beliebte Big Band aus Karlsruhe Rock- und Popklassiker in satten Swingsound. Gemeinsam mit dem charmanten wie stimmgewaltigen Entertainer Teddy Schmacht und der bezaubernden wie virtuosen Sängerin Dorothee Sonntag-Molz feiert die 20-köpfige Band ihre Rock-Swing-Metamorphose in ihrem „Mühlburger Wohnzimmer“ mit diebischem Vergnügen am wilden Ritt quer durch die musikalischen Genres. -rw