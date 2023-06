Die Slipknot-DNA ist unüberhörbar.

Schließlich sind Vended-Sänger Griffin Taylor und -Schlagzeuger Simon Crahan die Söhne von Corey Taylor und Shawn „Clown“ Crahan. 2021 brachte das Fünfergespann seine erste EP „What Is It – Kill It“ raus – und tritt mit harten Riffs, doomigen Breakdowns und wütenden Shouts selbstbewusst in die großen verwandtschaftlichen Fußstapfen. Support: Chaosbay. -pat