Virginia MacDonald & Joe Magnarelli Quintet

Die kanadische Klarinettistin Virginia MacDonald ist ein Shootingstar des Jazz.

Schon jung etablierte sich die Musikerin aus Toronto international als Solistin und spielte Festivals und Clubs weltweit. Hier trifft sie mit Joe Magnarelli aus New York auf einen coolen Trompeter, der u.a. Mitglied in der Lionel Hampton Bigband war, und die exzellenten Sidemen Andrea Pozza (Piano) und Aldo Zunino (Bass) aus Italien, an den Drums Bernd Reiter. -rw