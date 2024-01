Viva Cuba!

Steffen Dix verwandelt den Birdland-Keller für einen Abend in einen lokalen Ableger des Buena Vista Social Clubs.

Es geht nach Kuba, der Heimat von Sängerin Claudia Sánchez Duquesne und dem Perkussionisten Marcos Gonzáles Jiménez. Duquesne stammt aus einer berühmten Musikerfamilie in Havanna und ist ausgebildete Klarinettistin und Sängerin, die in Havanna wie in Karlsruhe Musik studierte. 2019 gründete sie mit Drummer Michael Mischl die Band D’Cuba Son. Ebenfalls aus Kuba stammt Perkussionist Jiménez, der schon mit Dany Labana und The Wright Thing um Keyboarder Jason Wright (Incognito) tourte.

Ergänzt wird das Duo durch Branko Arnsek (Bass), Steffen Schuhmacher (Piano), Mischl (Schlagzeug) und natürlich Dix (Trompete). Neben Boleros wird auch Salsa gespielt. -rw