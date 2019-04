Volker Engelberth Quintett

„Und wieder klingt es preisverdächtig“, schwärmt „Jazzthetik“ über das neue Album von Volker Engelberth.

Kein Wunder, spielt sich der Landesjazzpreisträger in „Prismatic Coulours“ doch geradezu in einen Rausch der musikalischen Farben. Geschliffener Postbop trifft Improvisation trifft stetige Kommunikation und Interaktion. Dass dies so gut gelingt, liegt auch an der exzellenten Besetzung des Quintetts, u.a. mit Saxofonist Sandi Kuhn und Bassist Arne Huber. -er