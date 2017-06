Vor-Fest 2017

Die Vorwoche zum „Fest“ ist inzwischen der Publikumsrenner – längst nicht mehr nur unter Hügel-Puristen.

Und auf der weitgehend regional gehaltenen Cafébühne wird 2017 ein besonderes Karlsruher Jubiläum gefeiert: Justin Nova und seine Curbside Prophets (Di, 18.7., 21.30 Uhr) kehren mit großer Besetzung und komplettem Bläsersatz aufs „Vor-Fest“ zurück, wo für den hauptbühnenerfahrenen Surf-Rock-Reggae-Vierer vor zehn Jahren alles ein bisschen mitbegonnen hat.

Die Eröffnung übernehmen die als Ton Steine Scherben des Saarlandes bekannten Captain Sperrmüll (Fr, 14.7., 18 Uhr); die funky „Summer Night“ (Sa, 15.7.) gehört Moritz And The Horny Horns (19 Uhr) und dem Steve Cherry Ensemble (21.30 Uhr); am So, 16.7. ist von 11 Uhr (Duo Chuzpe) bis 21.30 Uhr (Soundaffair) Musik geboten; der neue „SWR3-Tag“ (Mo, 17.7) covert sich mit Squeeze The Monkey (19 Uhr) durch die Genres, dann ist die SWR3 Band (21 Uhr) dran.

Und nach Bobby Shadow & The Incredible E.C.P. (Mi, 19.7., 19.30 Uhr) aka His Jumpes’nes Klaus-Peter Weber vom Jubez und dem Treacy’schen Tribute When Neil Was Young (21 Uhr) kann man sich bei den Rock’n’Roll Vagabonds The Les Clöchards (Do, 20.7., 19 Uhr) und den Kölner Balkan-Folkern Bukahara (21 Uhr) schon mal langsam mit den überregionalen Namen anfreunden. -pat